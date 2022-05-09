تعليم الرياض يعلن بدء الترشيح للتدريس في مدارس تعليم الكبار

وأشار "الوهيبي" إلى أن الترشيح يتم على مستوى شاغلي الوظائف التعليمية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار، لافتًا إلى أن من شروط الترشيح أن يكون المتقدم ممارسًا فعليًا للتدريس في مواد التخصص المطلوبة، وألا يكون مفرّغًا لمهام أخرى، وغير مرتبط بعمل خلال الفترة المسائية.