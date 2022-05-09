تعليم الرياض يعلن بدء الترشيح للتدريس في مدارس تعليم الكبار

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدء ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل خلال الفترة المسائية بمدارس ومراكز تعليم الكبار بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية للعام الدراسي المقبل 1444هــــــ.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، إن فتح باب الترشيح يأتي لسد احتياج مدارس ومراكز تعليم الكبار الليلية من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات.
وأشار "الوهيبي" إلى أن الترشيح يتم على مستوى شاغلي الوظائف التعليمية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار، لافتًا إلى أن من شروط الترشيح أن يكون المتقدم ممارسًا فعليًا للتدريس في مواد التخصص المطلوبة، وألا يكون مفرّغًا لمهام أخرى، وغير مرتبط بعمل خلال الفترة المسائية.
ودعا "الوهيبي" المدارس إلى إبلاغ المعلمين الراغبين للتقدم بطلب الترشيح وفق الاستمارة المعدة والرفع بها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 18/10/1443هــ، مؤكدًا على أهمية اطلاع المرشح على ما ورد في الدليل التنظيمي والإجرائي لتعليم الكبار لمعرفة التنظيمات والمهام والواجبات للمكلف بالعمل في مجال تعليم الكبار.