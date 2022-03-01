"تعليم الرياض" ينفذ برنامجاً تدريبياً للموجهين الصحيين

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية برنامجاً تدريبياً عن (أدوار الموجه الصحي مع العودة الحضورية) استفاد منه ٦٦٧ موجهاً وموجهة صحية في مدارس مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

وناقش البرنامج الذي نفذه مشرفو ومشرفات الإدارة وبمعدل (10) دورات للبرنامج عدداً من المحاور من أهمها: أدوار الموجه الصحي ومهامه حسب الأدلة المنظمة للعمل (التنظيمي، التشغيلي)، وأدوار الموجه الصحي في الجائحة خلال رحلة الطالب التعليمية اليومية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة في المدرسة وفق ما ورد في الأدلة.