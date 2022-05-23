"تعليم الطائف" تطلب من منسوبيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، تأكيدها على كل منسوبي ومنسوبات المدارس التعليمية لديها "الابتدائي - المتوسط - الروضة - الطفولة المبكرة"، بارتداء الكمامة وعدم المصافحة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
كما طالبت بالعودة والالتزام بالأدلة الإرشادية الوقائية للعودة إلى المدرسة للفئات العمرية أقل أو أكبر من 12 سنة (نسخة مارس 2022).
وقالت الإدارة، في تعميمٍ بعثهُ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، للإداريين والإداريات لتلك الفئات التعليمية المعنية: "انطلاقًا من أهمية تشارك المسؤولية من جميع الزملاء والزميلات في كل المستويات القيادية لضمان سلامة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع المحيط، عليه نؤكد على جميع المنسوبين والمنسوبات، والطلاب والطالبات بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمبالغة في الأدلة من: (لبس الكمام - عدم المصافحة- عدم مشاركة الأدوات - التهوية الجيدة ـ .....).
وتضمنت التوصية لجميع أولياء الأمور بتزويد أبنائهم وبناتهم بمستلزمات الوقاية الشخصية، والاستمرار في متابعة "توكلنا"، وتسجيل الحالات ووحدات الفحص المستهلكة يوميًا في منصة "تمم" الرقمية.