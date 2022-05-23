"تعليم الطائف" تطلب من منسوبيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وقالت الإدارة، في تعميمٍ بعثهُ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، للإداريين والإداريات لتلك الفئات التعليمية المعنية: "انطلاقًا من أهمية تشارك المسؤولية من جميع الزملاء والزميلات في كل المستويات القيادية لضمان سلامة جميع منسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع المحيط، عليه نؤكد على جميع المنسوبين والمنسوبات، والطلاب والطالبات بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمبالغة في الأدلة من: (لبس الكمام - عدم المصافحة- عدم مشاركة الأدوات - التهوية الجيدة ـ .....).