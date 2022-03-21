تعليم القصيم: 200 ألف طالب وطالبة ينتظمون بالفصل الدراسي الثالث

انتظم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم من جميع المراحل الدراسية، أمس، وبعودة حضورية كاملة مع بداية انطلاقة الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ، وإلغاء نظام المجموعات والتباعد بين الطلبة، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط بعودة الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة غير الصفية والمقصف المدرسي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية".