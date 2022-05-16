تعليم المملكة الـ17 عالمياً في مجال الاستشهاد بالمخرجات البحثية

ويُعد تصنيف سيماغو للدول أحد أهم التصنيفات الأكاديمية على الصعيد الدولي، حيث يُصنف الدول بشكل سنوي، وبشكل إجمالي من عام 1996 حتى الآن بناءً على مخرجاتها البحثية والاستشهاد بها، وعدد آخر من المعايير الفرعية ذات الصلة.