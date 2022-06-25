تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال أكثر من 192 ألف طالب وطالبة للاختبارات النهائية

وتستقبل مدارس الإدارة غدًا 192,341 طالبًا وطالبةً بمختلف المراحل الدراسية على مقاعد الاختبارات في 1417 مدرسة، وذلك وسط تجهيزات متكاملة ومنظومة من الخدمات التربوية والتعليمية وفق الخطط الموضوعة.