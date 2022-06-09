"تعليم شقراء" تُكَرّم الطالبة المتأهلة للأولمبياد الوطني "إبداع ٢٠٢٢"

قامت المساعد لشؤون تعليم البنات بإدارة التعليم بمحافظة شقراء سهام بنت حمد الشعلان، بتكريم الطالبة رسيل محمد المهنا من الثانوية الأولى بشقراء المتأهلة لمعرض إبداع للعلوم والهندسة في "إبداع ٢٠٢٢".
وقالت "الشعلان": يُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مسابقة سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع فردية وفقًا لمعايير مُعَدة من قِبَل موهبة".
وأضافت: نحن في إدارة التعليم بشقراء احتفينا بالطالبة رسيل محمد المهنا التي مثّلت الإدارةَ تمثيلًا مشرّفًا بتأهلها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022)، في معرض إبداع العلوم والهندسة في مشروعها:
Predicting Photovoltaic Rooftop Energy Production Using Machine Learning Algorithms.
ضمن مجال "الروبوتات والأجهزة الذكية"
وتابعت: "تقديرًا من إدارة التعليم بشقراء وتحت رعاية كريمة من مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن؛ تم تكريم الطالبة الموهوبة بمبلغ مالي مع شهادتي شكر للطالبة وأسرتها لدعمهم نجاحاتها".
وأردفت: "في هذه المناسبة نتقدم بالشكر لرئيسة قسم الموهوبات بإدارة تعليم شقراء شيخة ناهض السيحاني، على جهودها المبذولة طيلة العام الدراسي في مسابقات وبرامج موهبة، المتمثلة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وكذلك البرنامج الوطني لاكتشاف الموهوبين".
واختتمت حديثها قائلة: "كلنا أمل في المزيد من التقدم للطالبة رسيل وزميلاتها الطالبات الموهوبات بإدارة التعليم بشقراء".
من جانبها باركت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم شقراء المشرفة شيخة السيحاني للطالبة الموهوبة رسيل المهنا هذا الإنجاز؛ متمنية لها مزيدًا من الإبداع في مسيرتها المستقبلية؛ معبرة عن أملها في المزيد من الإنجازات من الطالبات الموهوبات في الأعوام القادمة؛ فالإبداع ليس له حدود، والموهبة عطاء وتميز".
وأضافت "الشيحاني": "شكرًا لمدير التعليم وللمساعد لشؤون تعليم البنات لدعمهم المستمر لقسم الموهوبات، وشكرًا بلا حدود لكل يد بيضاء مَدت يدها لاحتضان طالباتنا الموهوبات من مشرفة الموهوبات ومديرات المدارس ومعلمات ومسؤولات الموهوبات، ولوزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين ومؤسسة "موهبة" للتشجيع والدعم المتواصل لكل المواهب الشابة والكوادر الوطنية في شتى المجالات".
وكانت الطالبة رسيل المهنا، قد تأهلت لمعرض إبداع للعلوم والهندسة في مشروعها (توقع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في الظروف الجوية المختلفة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وتصميم لعداد الطاقة الكهروضوئية الذكي) في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.