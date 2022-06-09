"تعليم شقراء" تُكَرّم الطالبة المتأهلة للأولمبياد الوطني "إبداع ٢٠٢٢"

من جانبها باركت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم شقراء المشرفة شيخة السيحاني للطالبة الموهوبة رسيل المهنا هذا الإنجاز؛ متمنية لها مزيدًا من الإبداع في مسيرتها المستقبلية؛ معبرة عن أملها في المزيد من الإنجازات من الطالبات الموهوبات في الأعوام القادمة؛ فالإبداع ليس له حدود، والموهبة عطاء وتميز".