‏تعليم مكة المكرمة يختتم المرحلة الثالثة والرابعة من برنامج قادة التعليم

وأوضح أمين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بندر بن سعيد المعبدي، أن البرنامج اشتمل على عدد من المحاور؛ منها عزز صحتك النفسية والجسدية، ومهاراتي في منصة مدرستي، وعدد من المبادرات؛ مشيرًا إلى أن جميع المبادرات كانت نوعية ومميزة وتدل على مستوى النضج الفكري والتربوي لقيادات الصف الثاني في إدارة تعليم مكة.