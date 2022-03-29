"تعليم مكة": اليوم الدراسي في المدارس يبدأ 9 صباحاً خلال رمضان

وكانت وزارة التعليم قد حدّدت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.