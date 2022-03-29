"تعليم مكة": اليوم الدراسي في المدارس يبدأ 9 صباحاً خلال رمضان

اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة مكة؛ موعد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، في مدارس تعليم مكة المكرمة "بنين وبنات"، وفقاً للنظام المرن.
وسيكون زمن بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة التاسعة صباحًا، وذلك وفقاً للصلاحية التي منحتها وزارة التعليم لمديري التعليم بالمناطق والمحافظات بتحديد زمن بدء اليوم الدراسي.
وكانت وزارة التعليم قد حدّدت بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.
ومنحت الوزارة مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.