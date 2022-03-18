"تعليم ينبع" تستقبل 76 ألف طالب وطالبة حضورياً مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث

وقال العطوي: تمّ رفع الجاهزية الكاملة لتوافر الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، وبشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس، في ظل الجائحة للطلبة ممّن تجاوزت أعمارهم 12 سنة.