"تعليم ينبع" تستقبل 76 ألف طالب وطالبة حضورياً مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع آلية وتنفيذ خطة العودة الحضورية الكاملة لـ 76 ألف طالب وطالبة من مراحل التعليم العام، حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة.
وترأس مدير إدارة التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، أمس، اجتماع لجنة الاستعداد؛ في إطار الجهود الهادفة لمتابعة جاهزية الميدان التربوي للفصل الدراسي الثالث للعام الحالي 1443هـ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص.
وقال العطوي: تمّ رفع الجاهزية الكاملة لتوافر الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، وبشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس، في ظل الجائحة للطلبة ممّن تجاوزت أعمارهم 12 سنة.
وأشار مدير التعليم إلى إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.
وأشاد "العطوي" بجهود فرق العمل بإدارة التعليم، وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، التي أثمرت عن نجاح للفصل الدراسي الثاني على الأصعدة كافة.
ورأى أنه من اللازم تحليل نتائج الطلاب خلال اختبارات نهاية الفصل من حيث بناء الأسئلة، ومقارنة النتائج، ومعالجة جميع العمليات المعززة للمهارات الدراسية.
في سياقٍ متصل، قال أمين إدارة التعليم بينبع فهد عوادة المحياوي: الاجتماع خرج بعديد من التوصيات تلخصت في آلية متابعة انتظام سير الدراسة من بداية اليوم الأول، واختبار أصحاب الأعذار، ومتابعة وإشراف قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات لمدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة.