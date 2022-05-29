"تعليم ينبع" تعلن بدء التسجيل برياض الأطفال

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1443/10/28هـ، الموافق 2022/5/29م، ويستمر خلال العام الدراسي للأطفال الذين أكملوا ثلاث سنوات ولم يبلغوا سن السادسة.
ودعت الإدارة كافة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم، إلى الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.
وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال نوال الحازمي؛ أن الأعمار المحدّدة للقبول في المستوى الأول من مواليد الفترة من تاريخ 3 / 2 / 1440 هـ إلى 2 / 2 / 1441 هـ، والمستوى الثاني من مواليد 1439/5/3هـ إلى 1440/2/2هـ والمستوى الثالث من مواليد 1438/2/3هـ إلى 1439/5/2هـ.
وأبانت الحازمي، أن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال "حكومي" لمَن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وأولوية التسجيل للمتقدمين للمستوى الثالث، ويتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توافر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل المستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23هـ الموافق 2022/8/21م.