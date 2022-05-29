"تعليم ينبع" تعلن بدء التسجيل برياض الأطفال

وأبانت الحازمي، أن أولوية القبول في مرحلة رياض الأطفال "حكومي" لمَن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، وأولوية التسجيل للمتقدمين للمستوى الثالث، ويتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توافر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل المستوى الثالث حتى تاريخ 1444/1/23هـ الموافق 2022/8/21م.