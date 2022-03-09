تعليم ينبع يدشن عددًا من المشاريع بتكلفة تجاوزت الـ33 مليون ريال

وشاهد مدير التعليم عروضًا مرئية تحكي مراحل المباني قبل وأثناء وبعد عملية التأهيل والترميم، وشملت المشاريع استكمال مشروع مبنى ابتدائية القراصة ومتوسطة اليرموك، ومشروع تأهيل متوسطة الجابرية للبنات، وثانوية أبي طلحة الأنصاري، ومشروع مبنى ابتدائية صفوان بن قدامة، ومتوسطة عمار بن ياسر بتلعة نزا، ومجمع السادس عشر وتشمل في مجملها على 131 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تقدر بنحو 3770 طالبًا وطالبة في مراحل التعليم العام، وضمت المباني العديد من المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الإدارية التي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطلبة.