"تعليم ينبع" يطلق مسابقة إثراء للمواهب الخاصة 2022

وأبان بأن المسابقة تهدف في مجملها إلى إثراء الطلاب في عدة مجالات علمية وأدبية وفنية بطريقة تنافسية محفزة، وإكسابهم المهارات اللازمة لخوض غمار المنافسات وإعدادهم للمسابقات المحلية والدولية، وتنمية روح الإبداع، ودعم القيم الفاضلة في مراحل التعليم الأولى، واكتشاف المواهب الخاصة التي يتمتع بها بعض الطلاب والعمل على دعمها وتوفير البيئة المناسبة لها.