"تعليم ينبع" يعلن الترشح في برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

وأبان "الزايدي" أن شروط القبول العامة للالتحاق بالبرامج هي الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وأن يكون المؤهل مسجلًا بمركز المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف التعليمية في تخصصات الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية، فيما سيتم رفع الترشيحات للمتقدمين في البرنامج عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس في موعد ٍ أقصاه ١٤٤٣/١١/٢٤هـ.