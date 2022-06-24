"تعليم ينبع" ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

استكملت إدارة تعليم ينبع الاستعدادات كافة؛ لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، لجميع المراحل الدراسية، اعتبارًا من يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443هـ وحتى يوم الخميس 1 ذي الحجة 1443هـ.