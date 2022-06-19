تعيين الدكتور فهد الدوسري رئيساً للهيئة العامة للإحصاء

كما عبّر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره للدكتور كونراد بيسندروفر، على ما بذله من جهودٍ أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وصولاً إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.