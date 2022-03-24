تغيير اسم شركة مفاز العربية للتقييم العقاري إلى "مفاز المهنية"

أعلنت شركة مفاز العربية عن موافقة جمعيتها العمومية على تعديل اسمها من "شركة مفاز العربية للتقييم العقاري" إلى "شركة مفاز المهنية"، وإضافة كل الأنشطة المهنية.
وجاء هذا التغيير في مسمى الشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، بإضافة أنشطة مهنية لاستكمال منظومة التقييم وأخرى متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والقانونية، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الاثنين 21 مارس 2022م والرفع بذلك إلى الجهات المختصة للموافقة على تعديل نظام الشركة واعتماد الاسم الجديد.
وبهذه المناسبة، تحدث المهندس محمد صالح الهندي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: انطلاقاً من استراتيجية الشركة وحرصاً من مجلس الإدارة على تحقيق رؤيتها لتكون مرجعية موثوقة، مكتملة العناصر، متكاملة الأدوات، توفّر كل الاستشارات المهنية تحت سقف واحد.
وأضاف: نتطلع من خلال هذا التغيير إلى أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة لتطوير أعمالنا والاستفادة من خبرتنا في المجال العقاري للمساهمة بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت القطاع العقاري تحديداً أهمية خاصة لتأثيره في التنمية وتلبية احتياجات المواطن وتعزيز المشهد الحضري.
يُذكر أن شركة مفاز العربية تعدّ أول شركة مساهمة مهنية مغلقة في المملكة العربية السعودية، متخصصة في مجال التقييم والاستشارات العمرانية، حيث تأسست الشركة في عام 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في سنة 2021 تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.