تغيير اسم شركة مفاز العربية للتقييم العقاري إلى "مفاز المهنية"

يُذكر أن شركة مفاز العربية تعدّ أول شركة مساهمة مهنية مغلقة في المملكة العربية السعودية، متخصصة في مجال التقييم والاستشارات العمرانية، حيث تأسست الشركة في عام 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة في سنة 2021 تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.