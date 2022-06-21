تفاصيل أولية لـ"مطرية" يتوقعها "العددي الأمريكي".. فرص ومؤشرات

وعلى الرغم من بُعد الفترة الزمنية للتدفق المداري المتوقع، إلا أن المؤشرات الأولية تعد جيدة ومبشرة بأمطار رعدية، تتركّز على المرتفعات الجبلية في سلطنة عُمان، إضافة إلى بعض المنطقة الشرقية من دولة الإمارات، كما يشير النموذج العددي الأمريكي إلى احتمالية امتداد السحب الماطرة نحو أجزاءٍ من الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، وربما اليمن ، بحسب موقع "طقس العرب".