تفاصيل أولية لـ"مطرية" يتوقعها "العددي الأمريكي".. فرص ومؤشرات

تشير التوقعات الجوية للنموذج العددي الأمريكي "GFS"، إلى احتمالية تدفق كميات من الرطوبة المدارية نحو الأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ويُتوقع أن ترفع من فرص الأمطار على سلطنة عُمان والإمارات، وأجزاء من المملكة العربية السعودية واليمن مع بداية شهر يوليو، بمشيئة الله.
وعلى الرغم من بُعد الفترة الزمنية للتدفق المداري المتوقع، إلا أن المؤشرات الأولية تعد جيدة ومبشرة بأمطار رعدية، تتركّز على المرتفعات الجبلية في سلطنة عُمان، إضافة إلى بعض المنطقة الشرقية من دولة الإمارات، كما يشير النموذج العددي الأمريكي إلى احتمالية امتداد السحب الماطرة نحو أجزاءٍ من الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، وربما اليمن ، بحسب موقع "طقس العرب".
يُشار إلى أن هذه التوقعات لا تزال أولية وقابلة للتحسن أو التراجع، لذا ينصح بمتابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديد حول مستجدات الحالة الماطرة.