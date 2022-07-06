تفاصيل وأرقام الدفعة 56 من "حساب المواطن" بعد "الإضافي" وتطبيق الضوابط الجديدة

وأكد "الهاجري"؛ أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالاً مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكّلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.