تفاعلاً مع تحقيق "سبق".. "يا هلا" يفتح ملف قضية مواطن دمَّر "تقرير طبي خاطئ" حياته

ونشرت "سبق" تفاصيل القضية بعد أن تسبب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريرًا طبيًّا بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبب في فصله من عمله، وتأذيه نفسيًّا، ودخوله في ديون مالية قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية.