تفاعلاً مع تحقيق "سبق".. "يا هلا" يفتح ملف قضية مواطن دمَّر "تقرير طبي خاطئ" حياته

تفاعل برنامج "يا هلا" على قناة روتانا مع تحقيق صحفي، انفردت به "سبق" الجمعة الماضية، بعنوان "تقرير طبي خاطئ يُدمِّر مستقبل شاب.. فَقَد وظيفته وسقط في دوامة الديون المالية".
ونشرت "سبق" تفاصيل القضية بعد أن تسبب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريرًا طبيًّا بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبب في فصله من عمله، وتأذيه نفسيًّا، ودخوله في ديون مالية قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية.
من جانبه، كشف المواطن "هاني الصامطي" عن تفاصيل جديدة صادمة حول قضيته، الذي عانى فَقْد وظيفته بعد أن أصدر مركز طبي خاص تقريرًا طبيًّا خاطئًا، دمَّر حياته.
وقال "الصامطي" لبرنامج "يا هلا" إن إدارة المستشفى الخاص بعدما اكتشفوا خطأ الطبيب الذي كان يعمل لديهم قالوا لي: "لن نفعل لك أي شيء، وكبيرك غرامة 30 ألفًا، ولن تحصل عليها أنت، الشؤون الصحية، ولن تأخذ لا حقًّا ولا باطلاً"! وقالوا باستهتار: "اذهب لمركز البلاغات 937، واشتكِ علينا!".
وأضاف "هاني الصامطي": "المركز الطبي بعد اكتشاف خطأ الطبيب عرض علي وظيفة لمدة 25 سنة، ومليون ريال، مقابل التنازل عن القضية، وتسليمهم أوراق القضية كاملة".
من جهته، شكر "الصامطي" القيادة الرشيدة على الاهتمام بقضيته، وقال: "أطالب الجهات المعنية بالإسراع في أخذ حقي من المتسببين في فَقْد وظيفتي؛ فبعد أن كنت في عز واكتفاء أصبحت أعيش على دخل حساب المواطن".
وفي ختام حديثه قدَّم المواطن هاني الصامطي شكره لصحيفة "سبق" على متابعتها القضية حتى وصلت إلى جهة الفصل في المحكمة الطبية الشرعية.