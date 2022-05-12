تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة تعد بإزالة الشجر الأمريكي من مخطط الليث الجنوبي

وأظهرت صور وثّقتها "سبق" حينها؛ من داخل المخطط الجنوبي بالليث، انتشار وتجوّل الإبل داخل شوارع المخطط وبالقرب من المنازل؛ ما قد ينذر بحوادث دامية، خصوصًا في فترات الليل، وقد يكون انتشار "السلم الأمريكي" سببًا في جذبها، وهو الآخر يشكّل تشوّهًا بصريًّا يستدعي القضاء عليه بصورة عاجلة.