تفاعلاً مع "سبق".. أمانة جدة تعد بإزالة الشجر الأمريكي من مخطط الليث الجنوبي

تفاعلت "أمانة جدة" مع خبر نشرته "سبق" تحت عنوان : "قطيع من الإبل يحوّل المخطط الجنوبي بالليث إلى مرعى.. وهذا مصدر جذبها"، مؤكدةً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه بحكم الاختصاص فيما يخص الإبل السائبة، وتعكف على القضاء على الشجر الأمريكي المنتشر في المخطط الجنوبي بالليث.
وقال مدير الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة جدة محمد البقمي : نفيدكم بحسب إفادة الجهة المعنية فيما يخص مشروعات السفلتة والإنارة فهي ضمن الخطط المستقبلية والتي سيجري تنفيذها فور اعتماد الميزانيات اللازمة؛ أما ما يخص انتشار الشجر الأمريكي فإن البلدية تعمل باستمرار على إزالته ونظافة الأراضي بالمخطط بجهود ذاتية وفق الإمكانات المتاحة وحسب الخطط المعتمدة.
وأشار إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة البيئة والمياه فيما يخص الإبل السائبة بحكم الاختصاص.
وكانت "سبق" قد نشرت خبر طالب فيه عدد من سكان المخطط الجنوبي بمحافظة الليث الجهات المعنية وعلى رأسها بلدية المحافظة، بضرورة القضاء على ظاهرة انتشار الإبل السائبة التي تتجوّل داخل المخطط دون رقيب.
وأظهرت صور وثّقتها "سبق" حينها؛ من داخل المخطط الجنوبي بالليث، انتشار وتجوّل الإبل داخل شوارع المخطط وبالقرب من المنازل؛ ما قد ينذر بحوادث دامية، خصوصًا في فترات الليل، وقد يكون انتشار "السلم الأمريكي" سببًا في جذبها، وهو الآخر يشكّل تشوّهًا بصريًّا يستدعي القضاء عليه بصورة عاجلة.
وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد لحال مخططهم الذي يفتقر إلى أبسط المقومات؛ ومنها سفلتة الشوارع الداخلية، فضلاً عن مطالبتهم بالقضاء على انتشار الإبل السائبة داخل مخططهم، الذي يعد بيئة جاذبة لها في ظل انتشار الشجر الأمريكي الذي حوّله إلى شبه غابة داخل مدينة، مناشدين الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بضرورة الوقوف على معاناتهم المستمرة وإيجاد الحلول العاجلة لها.