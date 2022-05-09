تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": نفّذنا أعمال السفلتة بالأحياء العشوائية.. وهذه خططنا

أكّد مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن الأمانة تولي اهتماماً بتطوير الأحياء وتقديم الخدمات البلدية حسب العقود المتاحة.
وأشار البقمي، إلى أن الأمانة قامت بتنفيذ مشروع لسفلتة الشوارع بالأحياء العشوائية مثل حيي الحرازات والمحاميد؛ لافتاً إلى أنه تم تنفيذ ما يقارب 250 طريقاً بمجمل أطوال 52 كلم، فيما تم إدراج جميع الطلبات المتبقية ضمن خطط الأمانة المستقبلية فور الاعتمادات المالية.
جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" قبل أسبوعين تحت عنوان: "المقاول غادر بلا رجعة.. المحاميد أحد أقدم أحياء جدة بلا سفلتة".. اشتكى فيه عددٌ من سكان حي المحاميد- شرقي محافظة جدة؛ من عدم سفلتة شوارع حيّهم الذي يُعد أحد أقدم الأحياء في المحافظة، لافتين إلى أن مقاول السفلتة غادر الحي، ولديهم معاملات في أمانة جدة بهذا الشأن منذ عام 1433هـ.
وأعرب السكان حينها عن امتعاضهم الشديد؛ لحال حيّهم الذي يفتقر للسفلتة، مشيرين إلى أن مقاولاً تسلّم مشروع السفلتة قبل سنوات عدة، وقام بتسوية الشارع تمهيداً لأعمال السفلتة؛ غير أنه غادر دون عودة، ولم يُكمل المشروع حتى اليوم، لافتين إلى أن لديهم معاملات في أمانة جدة، منذ عام 1433هـ، لكن لم يُنظر لها هي الأخرى، ولا تزال حبيسة الأدراج؛ مطالبين المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة تلبية احتياجات الحي من سفلتة وغيرها من الخدمات أسوةً بالأحياء المجاورة.