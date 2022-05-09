تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة جدة": نفّذنا أعمال السفلتة بالأحياء العشوائية.. وهذه خططنا

وأعرب السكان حينها عن امتعاضهم الشديد؛ لحال حيّهم الذي يفتقر للسفلتة، مشيرين إلى أن مقاولاً تسلّم مشروع السفلتة قبل سنوات عدة، وقام بتسوية الشارع تمهيداً لأعمال السفلتة؛ غير أنه غادر دون عودة، ولم يُكمل المشروع حتى اليوم، لافتين إلى أن لديهم معاملات في أمانة جدة، منذ عام 1433هـ، لكن لم يُنظر لها هي الأخرى، ولا تزال حبيسة الأدراج؛ مطالبين المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة تلبية احتياجات الحي من سفلتة وغيرها من الخدمات أسوةً بالأحياء المجاورة.