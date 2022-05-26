تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة مكة" تعد بتنفيذ مشاريع مخطط الراشدية وسفلتة شارع المدرسة الترابي

واعتبر الأهالي أن تصميم المبنى قد يكون السبب في ارتفاعها عن منسوب الشارع بشكل لافت، فضلاً عن أن الشارع غير مسفلت من الأصل، وما زال ترابياً، مطالبين من الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة بوضع صبات خرسانية أو حواجز لحماية الطلاب من الانحدار إلى الشارع؛ إلى جانب سفلتته على وجه السرعة، مثمنين جهود المعلمين في الحفاظ على أرواح أبنائهم من خطر يحدق بهم يومياً.