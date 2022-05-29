تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": الفِرَق تعاملت مع عطل شرائع مكة والخدمة عادت

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء بشكل سريع مع ما نشرته "سبق" اليوم بعنوان "عطل بمحطة كهرباء يقطع الخدمة عن منازل بمكة.. وتعامل فوري يعيدها"؛ مشيرة إلى أن حريقًا محدودًا حدث في عداد كهرباء بمحطة توزيع بحي الشرائع مخطط2.. وعلى الفور تعاملت فِرَق الطوارئ والصيانة مع الحادث، وتمت السيطرة عليه وإطفاء الحريق وإعادة الخدمة للمشتركين خلال أقل من ساعة.
وأكدت الشركة أن الحريق حدث نتيجة سوء استخدام من أحد المشتركين؛ مما أدى إلى نشوب الحريق.
وثمّنت الشركة في ردها على "سبق"، الدورَ الرائد الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف؛ لافتة إلى حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة؛ مهيبة بجميع المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين AlkahrabaCare@، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على alkahrabafrind@، وستتولى الفِرَق الميدانية معالجتها على الفور.