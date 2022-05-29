تفاعلًا مع "سبق".. "الكهرباء": الفِرَق تعاملت مع عطل شرائع مكة والخدمة عادت

وثمّنت الشركة في ردها على "سبق"، الدورَ الرائد الذي تضطلع به في خدمة الإعلام الوطني الهادف؛ لافتة إلى حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة؛ مهيبة بجميع المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين AlkahrabaCare@، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على alkahrabafrind@، وستتولى الفِرَق الميدانية معالجتها على الفور.