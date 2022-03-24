تفاعلاً مع "سبق".. "صحة عسير": "طفل الديتوكس" يتحسن ولا ثقوب

وتفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حالة الطفل قبل أيام، قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير: "إننا نودّ أن نطمئنكم أن الطفل وضعه الصحي في تحسّن ولله الحمد؛ حيث تم فصل أنبوب التنفس الصناعي، وأجريت له الأشعة اللازمة التي أكدت عدم وجود أي ثقوب في المريء؛ حيث من المتوقع -بمشيئة الله- البدء في التغذية عن طريق الفم خلال الأيام القادمة".