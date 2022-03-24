تفاعلاً مع "سبق".. "صحة عسير": "طفل الديتوكس" يتحسن ولا ثقوب

أوضحت "صحة عسير" أن الحالة الصحية للطفل الذي تناول مادة خاصة بتنظيف البلاط بخميس مشيط مستقرة وفي تحسّن، مشيرة إلى أنه من المتوقع تغذيته عن طريق الفم خلال الأيام القادمة.
وتفاعلاً مع ما نشرته "سبق" عن حالة الطفل قبل أيام، قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير: "إننا نودّ أن نطمئنكم أن الطفل وضعه الصحي في تحسّن ولله الحمد؛ حيث تم فصل أنبوب التنفس الصناعي، وأجريت له الأشعة اللازمة التي أكدت عدم وجود أي ثقوب في المريء؛ حيث من المتوقع -بمشيئة الله- البدء في التغذية عن طريق الفم خلال الأيام القادمة".
وأشارت المديرية إلى أن "الطفل -عافاه الله - كان محل اهتمام ومتابعة الفريق المعالج منذ وصوله للمستشفى؛ حيث تم تقديم كل الخدمات الإسعافية والعلاجية، ولا يزال منوماً بالعناية المركزة، ويحظى بالرعاية الطبية المناسبة لحالته".
وكانت "سبق" قد نشرت تحت عنوان "خميس مشيط.. نقل طفل للعناية المركزة بعد تناوله مادة خاصة بتنظيف البلاط"، عن تعرض طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، لحروق بالجهاز الهضمي بعد تناوله مادة "الديتوكس" المخصصة لتنظيف السيراميك والبلاط بعد أن غافل ذويه وتناولها، وفيه طالب ذووه بنقله إلى مستشفى متخصص بشكل عاجل.
وقال عم الطفل، حينها، إن ابن أخيه جسار محمد الغامدي "شاء القدر أن يتناول مادة شديدة القلوية (جلي البلاط والسيراميك)، وهي مادة (الديتوكس) وسببت له حروقاً بالجهاز الهضمي من الدرجة الرابعة".
وأضاف أنه بسبب عدم وجود إمكانيات متطورة لمثل هذه الحالات في المستشفى الحالي؛ نناشد الله -جل وعلا- ثم ولاة الأمر والمسؤولين، مساعدتنا في نقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة بمدينة بالرياض.