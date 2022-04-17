تفاعلاً مع "سبق".. ضبط وإيقاف قائد "دينا" عكست طريقاً مسرعةً بمكة

تفصيلاً، تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع "سبق"، بعد حصولها على مقطع يوثّق قيام عامل من جنسية عربية بعكس دخلة الخضراء نزولاً من جسر الحجز وصولاً الى أعلى الجسر.