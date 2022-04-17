تفاعلاً مع "سبق".. ضبط وإيقاف قائد "دينا" عكست طريقاً مسرعةً بمكة

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدّسة، قائد مركبة من نوع "دينا"؛ بعد قيامة بعكس أحد الشوارع بمخطط الخضراء بسرعة عالية.
تفصيلاً، تفاعلت إدارة مرور العاصمة المقدّسة مع "سبق"، بعد حصولها على مقطع يوثّق قيام عامل من جنسية عربية بعكس دخلة الخضراء نزولاً من جسر الحجز وصولاً الى أعلى الجسر.
ساعات فقط وتمكنت تحريات وبحث شعبة السير بمرور العاصمة المقدّسة من الوصول إلى الـ "دينا" وإيقاف قائدها وإحالة أوراقه إلى هيئة المخالفات والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المترتبة على مخالفة عكس السير، التي تعد من المخالفات المعرّضة السلامة العامة للخطر.