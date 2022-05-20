تفاعلاً مع "سبق".. "قاسم" ضحية خزان رفحاء يطير إلى المستشفى السعودي الألماني

نقلت طائرة الإخلاء الطبي، صباح اليوم، الطفل قاسم السعدي الذي لم يتجاوز عمره خمسة أعوام، والمنوم في مستشفى رفحاء العام، منذ الأسبوع الماضي، إلى مدينة الرياض.
وحطت الطائرة في مطار رفحاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وتم نقل الطفل إليها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة من وزارة الصحة وبرفقته والده ووالدته.
ومن المقرر أن يستكمل الطفل علاجه في المستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض، وذلك بعد أن اعتذرت المستشفيات الحكومية عن استقبال حالته بحجة عدم توفر سرير شاغر.
ويعاني "قاسم" من حالة غيبوبة عميقة ويتنفس بواسطة الأجهزة الصناعية، إثر سقوطه في خزان صرف صحي بحي الفيصلية بمحافظة رفحاء.
يذكر أن "سبق" قد نشرت تفاصيل واقعة سقوط الطفل وقصة انتشاله عن طريق عاملين أحدهما مصري والآخر سوري، ونقلت مناشدة والده بضرورة نقل ابنه إلى مستشفيات العاصمة الرياض.