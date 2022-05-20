تفاعلاً مع "سبق".. "قاسم" ضحية خزان رفحاء يطير إلى المستشفى السعودي الألماني

نقلت طائرة الإخلاء الطبي، صباح اليوم، الطفل قاسم السعدي الذي لم يتجاوز عمره خمسة أعوام، والمنوم في مستشفى رفحاء العام، منذ الأسبوع الماضي، إلى مدينة الرياض.