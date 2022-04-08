تفاعلاً مع "سبق" وبمتابعة من أمير عسير.. نقل طفل "الديتوكس" إلى "فهد الطبية"

كشف عم الطفل جسار محـمد الغامدي، والبالغ من العمر عامين ونصف العام، الذي يعاني انكماشاً في المعدة وثقباً بعد تعرضه لحروق بالجهاز الهضمي بعد تناوله مادة "الديتوكس" المخصصة لتنظيف السيراميك والبلاط، نقل الطفل لمدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض تجاوباً مع تقرير نشرته "سبق" بعنوان "خميس مشيط.. طفل "الديتوكس" يعاني ثقباً وانكماشاً شديداً بالمعدة ويحتاج إلى النقل لمستشفى متخصص".