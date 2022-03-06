تفاعل ودعم وجوائز.. شاهد انطلاقة موسم "امش 30" الثالث بمكة

برعاية وحضور المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، نفّذت صحة مكة المكرمة، مساء أمس السبت، بممشى السيدة زينب الهلالية بمكة المكرمة، الموسم الثالث من الحملة الوطنية للمشي التي تنظمها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار "امش 30"، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي وفريق "أنا صحي" التطوعي، ومختبر "وتين القلب" للتحاليل الطبية، وبرنامج مكافحة التدخين، بالإضافة لنادي اللياقة السريعة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أهمية رياضة المشي لصحة الإنسان؛ مشيرًا إلى أن 30 دقيقة يوميًّا كافية للسلامة الجسدية والذهنية والنفسية لصحة الإنسان، ومنوهًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ لتعزيز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، ومعولًا على تفاعل الحضور واستجابة أفراد المجتمع بالتواجد والتفاعل مع مثل هذه الفعاليات الصحية التي تهتم بنمط حياة الإنسان والعيش بأسلوب صحي يقيه من الأمراض والمخاطر.
كما اشتملت الفعالية على مجموعة من الأركان التوعوية الصحية؛ لنشر وتعزيز ثقافة المشي، بالإضافة إلى المعرض المصاحب للفعالية؛ حيث تم تكريم المشاركين والداعمين للفعالية وسحب على جوائز للحضور.