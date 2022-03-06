تفاعل ودعم وجوائز.. شاهد انطلاقة موسم "امش 30" الثالث بمكة

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، أهمية رياضة المشي لصحة الإنسان؛ مشيرًا إلى أن 30 دقيقة يوميًّا كافية للسلامة الجسدية والذهنية والنفسية لصحة الإنسان، ومنوهًا بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ لتعزيز ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع، ومعولًا على تفاعل الحضور واستجابة أفراد المجتمع بالتواجد والتفاعل مع مثل هذه الفعاليات الصحية التي تهتم بنمط حياة الإنسان والعيش بأسلوب صحي يقيه من الأمراض والمخاطر.