تفاهم بين التأمينات والبنك العربي لتقديم مزايا مصرفية حصرية لعملاء برنامج "تقدير"

يشار إلى أن برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ تقديرًا لعملائها المتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، والذي يسعى لعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات في القطاع الخاص، لتقديم مزايا حصرية لعملاء البرنامج، ويقدم البرنامج خدماته في خمسة مسارات هي: مسارات خبرة، ومزايا، وفعاليات، والتمويل، ومسار المسؤولية الاجتماعية.