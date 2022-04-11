تفاهم بين التأمينات والبنك العربي لتقديم مزايا مصرفية حصرية لعملاء برنامج "تقدير"

أبرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في مقرها بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع البنك العربي الوطني، بحضور محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس والعضو المنتدب للبنك عبيد بن عبدالله الرشيد.
وبموجب الاتفاقية يتولى البنكُ تقديم مزايا بنكية خاصة لعملاء برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة.
وتم توقيع الاتفاقية من قِبَل مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب البنك العربي الوطني نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية عثمان بدر.
ووفق هذا الاتفاق ينضم البنك العربي الوطني لقائمة الشركاء الاستراتيجيين في برنامج "تقدير"، وسيقدم على إثرها مزايا بنكية وعروضًا دورية على المنتجات التمويلية والبطاقات الائتمانية لعملاء برنامج "تقدير" من متقاعدين ومستفيدين.
بدوره ثمّن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس انضمام البنك العربي الوطني كشريك استراتيجي لبرنامج "تقدير"، الذي يشمل جميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، وما سيتيحه ذلك من تعزيز لمنظومة الحلول التمويلية لصالح المستفيدين من البرنامج؛ مؤكدًا حرص المؤسسة على بناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات لتقديم المزايا الحصرية لعملاء البرنامج.
من ناحيته أكد العضو المنتدب للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد، حرص البنك على تمتين أواصر العلاقة الاستراتيجية القائمة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومواكبة تطلعاتها في إثراء الخدمات والمزايا المقدمة لعملائها، وتقديم التسهيلات والحلول المصرفية ذات القيمة المضافة لإنجاح مبادرة برنامج "تقدير"، وتعزيز أبعاده ومزاياه.
يشار إلى أن برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ تقديرًا لعملائها المتقاعدين والمستفيدين من القطاعين العام والخاص، والذي يسعى لعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات في القطاع الخاص، لتقديم مزايا حصرية لعملاء البرنامج، ويقدم البرنامج خدماته في خمسة مسارات هي: مسارات خبرة، ومزايا، وفعاليات، والتمويل، ومسار المسؤولية الاجتماعية.
ويزخر برنامج "تقدير" بأكثر من 600 شريك يقدمون عروضًا وخصومات في مختلف مسارات البرنامج.