تفاهم بين شركتَي الذكاء الاصطناعي "SCAI" و"Intelmatix" في مجال ذكاء القرارات

تحت مظلة برنامج مسرعة أعمال المدن الذكية المقام من قِبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الذي يأتي ضمن جهودها واهتمامها لتعزيز الابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وفي اليوم الختامي للمسرعة، الخميس ٢١ شعبان ١٤٤٣، بحضور الدكتور عبدالله شرف الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI) وشركة (Intelmatix).