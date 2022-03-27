تفاهم بين شركتَي الذكاء الاصطناعي "SCAI" و"Intelmatix" في مجال ذكاء القرارات

تحت مظلة برنامج مسرعة أعمال المدن الذكية المقام من قِبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الذي يأتي ضمن جهودها واهتمامها لتعزيز الابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وفي اليوم الختامي للمسرعة، الخميس ٢١ شعبان ١٤٤٣، بحضور الدكتور عبدالله شرف الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI) وشركة (Intelmatix).
وستسهم مذكرة التفاهم في إيجاد آفاق جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدفع الثورة الصناعية الرابعة في المملكة.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عددٍ من المجالات بين الشركتين مثل تطبيقات (ذكاء القرارات) ومنتجات تقنية الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات المختلفة.
تأتي هذه الاتفاقية نتيجة لدعم (سدايا) المستمر للابتكار في جميع مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وتحليل البيانات والتقنيات المتقدمة في المملكة، وكإحدى ثمار سعي (سدايا) لإيجاد بيئة جاذبة لتمكين ودعم القطاع من خلال تشريعات ومبادرات نوعية.
من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة (SCAI) المهندس أيمن الراشد؛ أن (Intelmatix) هي إحدى رواد ذكاء القرارات والتقنيات العميقة في المنطقة، وأن هذا التعاون يأتي ضمن التوجه الإستراتيجي لشركة (SCAI)، للعمل والتعاون مع المنشآت في القطاع لدعم نمو منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وإيجاد قيمة مستدامة محلياً وعلى مستوى العالم.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (Intelmatix) الدكتور أنس الفارس؛ إن التعاون مع (SCAI) تعاون مهم؛ كونها شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، ولها دور رئيس في تطوير القطاع محلياً وعالمياً من خلال دعمها وتطويرها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية والشركات لتحقيق أهداف رؤية 2030 والتقدم الاقتصادي الرقمي المستدام.
تجدر الإشارة الى أن (SCAI) هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتهدف إلى المساهمة في وضع المملكة العربية السعودية كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حلول متقدمة ومبتكرة، كما تهدف إلى تمكين النظام البيئي للذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الإستراتيجية والاستثمارات المستهدفة التي تعالج فجوات السوقين المحلي والعالمي.
وأُسست (Intelmatix) من مجموعة من الخبراء ورواد الذكاء الاصطناعي السعوديين، ويمتلك الفريق المؤسس خبرة واسعة وسجل نجاحات في تقديم تقنيات وحلول متقدمة ذكية، وتعمل (Intelmatix) في مجال الذكاء الاصطناعي و(ذكاء القرارات) معتمدة على التقنية العميقة المبنية على البحث والتطوير، من خلال عملياتها في كل من العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأمريكية.