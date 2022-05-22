تفرَّد فلاقى الإعجاب.. أصغر معلّق هجن: أطمح لـ"الذهبي" وعرش الخليج

"خلف بخيت العنزي"؛ اسم تميز بأدائه الفريد رغم صغر سنه، ولاقى الاستحسان والثناء، حيث دفعه إصراره لمواصلة طموحه بأن يكون أفضل معلّق في سباقات الهجن؛ ليس في تيماء فقط ولكن على مستوى المملكة، والتربع على عرش تعليق الهجن خليجياً.
يذكّر "العنزي"؛ الذي حضرت معه "سبق"، تعليقاً على أحد سباقات الهجن بالمحافظة، بالاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة من خلال تأسيس الاتحاد السعودي للهجن والمسابقات التي أقيمت، والدعم اللامحدود من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الامير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الذي يعدّ امتداداً للدعم الكبير للرياضة، منوّهاً باهتمام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، برياضة الهجن في المنطقة؛ حيث عكس ميدان تبوك أهمية هذه الرياضة الأصيلة.
ويكشف العنزي؛ لـ"سبق"، عن بداياته قائلاً: "أول مشاركة لي في ميدان الهجن عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، حيث قمت بالتعليق على أحد سباقات ميدان تيماء ووجدت الإطراء الطيب والإعجاب من ملاك هجن تيماء وملاك في ميادين أخرى، ومن بعدها تمّت دعوتي للمشاركة بعدة ميادين، منها: ميدان تبوك وميدان مغيرا في العلا وتمّت دعوتي إلى ميادين أخرى، لكن ظروفي الدراسية لا تسمح بذلك كوني ما زلت طالباً في الصف الثاني الثانوي".
ويضيف: "تقدمت لمسابقة المعلق الذهبي، وتمّ قبولي في المسابقة مبدئياً، وهذه المسابقة تعني لي الكثير لكونها تبرز موهبتي على مستوى المملكة ودول الخليج"، وحول الصعوبات التي واجهته يقول: "لم تواجهني صعوبات، ولله الحمد، ودائماً مستعد ليكون الشوط الذي أعلّق عليه حماسياً وعادلاً لجميع مُلاك الهجن".
وأكد أن بعض المعلقين يتعرّضون للحرج وغيره خلال التعليق المباشر، لكن هذا يعود إلى استعداد وثقافة وإطلاع وتركيز المعلق، أما أنا فدائماً على أهبة الاستعداد لجميع الظروف ولم أواجه ما يضعني في حرج، وأستقبل الشكر والإعجاب في نهاية كل شوط أعلّق عليه".
ويطمح "العنزي"؛ ليكون المعلق الأول على مستوى المملكة والخليج كافة، وأن يصل صوته لكل محب لهذا الموروث الذي ينال اهتماماً كبيراً من ولاة الأمر.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن عن قائمة المشاركين الـ27 في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة المعلّق الذهبي؛ حيث سيتم تقسيمهم إلى ثلاث حلقات، يتم فيها ترشيح ثلاثة مشاركين متأهلين إلى المرحلة الثالثة والنهائية.