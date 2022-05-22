تفرَّد فلاقى الإعجاب.. أصغر معلّق هجن: أطمح لـ"الذهبي" وعرش الخليج

ويكشف العنزي؛ لـ"سبق"، عن بداياته قائلاً: "أول مشاركة لي في ميدان الهجن عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، حيث قمت بالتعليق على أحد سباقات ميدان تيماء ووجدت الإطراء الطيب والإعجاب من ملاك هجن تيماء وملاك في ميادين أخرى، ومن بعدها تمّت دعوتي للمشاركة بعدة ميادين، منها: ميدان تبوك وميدان مغيرا في العلا وتمّت دعوتي إلى ميادين أخرى، لكن ظروفي الدراسية لا تسمح بذلك كوني ما زلت طالباً في الصف الثاني الثانوي".