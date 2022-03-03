تفردٌ وتنوع.. ٢٦٠٣ حالات بمعمل المثانة العصبية والنشطة بـ"ولادة مكة"

استقبل مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، أكثر من ٢٦٠٣ حالات في "معمل المثانة العصبية والمثانة النشطة" منذ افتتاحه، والذي ينفرد بهِ مستشفى الولادة بمكة المكرمة على جميع مستويات القطاعات الصحية في المنطقة الغربية؛ حيثُ تنوعت الحالات ما بين ٢٥٢ حالة اختبار ضغط المثانة، و٤٠٦ حالات تنشيط عصب المثانة.. وبَلَغت حالات القسطرة المتعدة ٦٩٦ حالة، و١٠٢ عملية تنظيف قولون عن طريق جهاز البرستين، وتدريب الأمهات على استخدامهِ بالمنزل.. وفيما يتعلق بحالات المثانة النشطة فقد بلغت ٦٢٣ حالة.

من جانبهِ، أبان رئيس قسم جراحة الأطفال وجراحة مسالك الأطفال، الدكتور عبدالرحمن مساعد المغربي، أن وحدة المثانة العصبية تُعالج الأطفال الذين يعانون من أمراض خلقية أو مكتسبة في المثانة، والمحافظة على وظيفة الكلى لتجنُب الفشل الكلوي؛ فضلاً عن تقديم الاستشارة والعلاج، مشيرًا إلى أن الوحدة تحتوي على أحدث التقنيات التي أسهمت -بفضل الله- في إنجاز أغلب الحالات المعقدة؛ حيثُ يتفرد المستشفى بتقديم خدمة "المثانة العصبية والمثانة النشطة للأطفال على جميع مستويات القطاعات الصحية بالمنطقة الغربية، كما تستقبل حالات الأطفال منذ ولادتهم وحتى 14 سنة".

من جانب آخر، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، عن فخره بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي يشهدهُ المستشفى منذُ افتتاحه؛ مؤكدًا حِرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية، وكل ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية واضحة بالاهتمام بالمريض والسعي الدؤوب للمتابعة والتطوير؛ بما يكفُل تقديم أعلى درجات السرعة والجودة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يُعد من أكبر المستشفيات بالمنطقة؛ حيثُ يقدم الخدمات الصحية المتخصصة في مجال النساء والتوليد والأطفال، كما جرى تطوير وتحسين الخدمات الطبية في الأقسام المختلفة للمستشفى، وحصل على عدد من الاعتمادات للتخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لتجديد الاعتراف بـ"سباهي".