تفعيل خدمة إرشاد التائهين في المسجد الحرام

فعّلت وكالتا شؤون المسجد الحرام، والشؤون النسائية خدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، من خلال تجهيز كاونترات خاصة بخدمة إرشاد التائهين بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.
وسيتم تقديم العديد من الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام من خلال هذه الكاونترات، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، مع توظيف التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التي تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات.
يأتي ذلك ضمانًا لتقديم الخدمة اللازمة لهم بما يحقق أداء نسكهم بكل راحة وسهولة، كما أنه روعي في توزيعها على مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام استفادة أكبر عدد من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام من هذه الخدمة.