تفعيل خدمة إرشاد التائهين في المسجد الحرام

وسيتم تقديم العديد من الخدمات لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام من خلال هذه الكاونترات، إلى جانب خدمة إرشاد التائهين للوصول إلى وجهتهم المطلوبة كخدمة أساسية، مع توظيف التقنيات الذكية من خلال إضافة عدد من الباركودات والخرائط التفاعلية، وعدد من الإصدارات التي تقدمها الرئاسة للمعتمرين والمصلين وبعدة لغات.