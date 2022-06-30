تَفَقّد واطلع وأثنى.. أمير تبوك للحجاج بمنفذ "حالة عمار": أنتم بين أهلكم

وأردف: إن ما نشاهده في كل عام في هذا المنفذ؛ هو أفضل من العام السابق له؛ فالتطور مستمر والحمد لله، وقد قابلت إخواننا الحجاج القادمين من بلاد مختلفة وأسعدني ما سمعته منهم، وأسعدني أكثرُ الشابات والشباب السعوديون الذين يعملون في المنفذ من الجوازات والجمارك وفي غيرها من الجهات، بالإضافة إلى المتطوعات والمتطوعين وهو شيء يُشَرّف ويرفع الرأس؛ مؤكدًا أن مهمتنا هي التأكد من أن الخدمات تقدم لضيوف الرحمن على أعلى مستوى، وهذا ما ننشده ونتمناه جميعًا.