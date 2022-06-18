"تفوق بوعيك".. رسالة من "مكافحة المخدرات" للطلاب والآباء قُبيل الاختبارات

وأشارت في الفيديو التوعوي، إلى أن الاستذكار الجيد والمراجعة الوافية والنوم الكافي ليلة الاختبار مهمة جداً للطلاب، لكن اللجوء للعقاقير الطبية والمنبهات بداعي أنها تساعد على التركيز الزائد له أضرار كبيرة على الطلاب.