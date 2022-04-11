تفويج أكثر من مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه منذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر من رمضان تم تفويج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.