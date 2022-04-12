تفويج أكثر من مليونَي معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان

وبيّن أنه خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعدادٍ من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات، وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال عديد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.