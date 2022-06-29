تفويج أكثر من 16 ألف حاج إلى المشاعر المقدسة عبر "ميقات ذي الحليفة"

وتعمل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والجهات العاملة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، على تقديم كل التسهيلات، والخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية لضيوف الرحمن في جامع الميقات ضمن خطة شاملة تهدف إلى انسيابية حركة مغادرة وانتقال ضيوف الرحمن عبر الحافلات، من أماكن سكنهم، والتوجه إلى مكة المكرمة مرورًا بميقات ذي الحليفة.