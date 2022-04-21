تفويج أكثر من 4 ملايين معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من (4.200.000) معتمر بالمسجد الحرام وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.