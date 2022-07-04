تفويج أكثر من 45 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود وأعمال مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، التي سخرت كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والآلية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، وفق خطط تشغيلية وتنفيذية حرصت على الانسيابية التامة للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة، بالإضافة إلى انتشار وتمركز الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات، وكذلك الفرق الصحية والإسعافية، بالإضافة إلى مشاركة طيران الأمن برئاسة أمن الدولة، وفق منظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج، للتنسيق والإشراف ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.