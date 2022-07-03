تفويج المتبقين من ضيوف الرحمن من "ميقات ذو الحليفة" إلى مكة المكرّمة

وتشمل الأعمال في جامع الميقات الخدمات التوجيهية والإرشادية التي توفرها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعدة لغات، وخدمات السقيا، إضافة إلى الخدمات الإسعافية، وتوفير عربات نقل الحجاج كبار السن والتائهين وإرشادهم إلى أماكن الحافلات بالتنسيق مع اللجان الميدانية بوزارة الحج والعمرة، ومنع مظاهر الافتراش أو البيع العشوائي للأغذية والسلع في الطرقات وباحات جامع الميقات، وجهود حفظ الأمن، وتسهيل حركة وصول وتهيئة الطرق لمغادرة الحافلات عبر طريق الهجرة السريع المحاذي لجامع الميقات.