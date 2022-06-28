تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يتواصل وسط "خدمات شاملة"

وترافق حافلات نقل الحجاج خدمات شاملة ضمن برنامج عمل دقيق، يهدف إلى تيسير انتقال الحجاج عبر مساكنهم وفق مواعيد زمنية مجدولة مسبقًا، ومتابعة وصولهم إلى ميقات ذي الحليفة أو مركز التفويج، والتوجه مباشرةً إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع.. وتواكبهم جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات أثناء عملية التفويج، التي تبدأ منذ الصباح الباكر وتستمر حتى تفويج آخر حافلة عند السادسة مساءً.