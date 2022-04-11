تفويج نحو مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

قال وكيل الرئيس العام للتفويج وادارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العاشر من الشهر الفضيل تم تفويج ما يقرب من مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.