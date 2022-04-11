تفويج نحو مليوني معتمر بالمسجد الحرام منذ بداية رمضان

قال وكيل الرئيس العام للتفويج وادارة الحشود، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العاشر من الشهر الفضيل تم تفويج ما يقرب من مليوني معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.
وأشار "الحجيلي" إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.
ولفت "الحجيلي" إلى أن الوكالة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله.