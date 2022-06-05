تقارير أمريكية.. وفدان سعوديان قد يزوران أمريكا

من المرجّح أن يزور وفدان سعوديان، الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الجاري؛ وفقًا لما نقلته تقارير أمريكية عن مسؤولين أمريكيين.
وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" أن من المنتظر أن يزور الوفد الأول واشنطن يوم 15 يونيو؛ في حين يُتوقع أن يزور الوفد الثاني الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر.
وأشار البيان إلى أن الوفدين سيضمان رجال أعمال ومديري شركات سعودية، وسيتم التفاوض حول إبرام عدد من الاتفاقات في قطاعات مثل النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة.
وفي الأسبوع الماضي أشاد عدد من المسؤولين الأمريكيين بقوة العلاقات التي تربط المملكة والولايات المتحدة، وشكَر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية على قيادتها الشجاعة ومواصلة الالتزام بالهدنة في اليمن، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين بدور المملكة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
من جانبه عبّر وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" عن سعادته بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نهاية مايو الماضي، وأكد قوة علاقة البلدين.