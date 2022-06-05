تقارير أمريكية.. وفدان سعوديان قد يزوران أمريكا

وفي الأسبوع الماضي أشاد عدد من المسؤولين الأمريكيين بقوة العلاقات التي تربط المملكة والولايات المتحدة، وشكَر الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية على قيادتها الشجاعة ومواصلة الالتزام بالهدنة في اليمن، كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين بدور المملكة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.