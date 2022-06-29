تقارير باكستانية: مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية وباكستان تدخل مراحل متقدمة

تجري في الوقت الحالي مفاوضات بين السعودية وباكستان بشأن التجارة الحرة بين البلدين؛ وفق ما كشفته تقارير باكستانية، أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتستهدف باكستان صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع القوى العاملة الماهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي معرض تسليط الضوء على التعاون في مجالات أخرى، قال "عرفان إقبال شيخ"، رئيس الغرف التجارية في باكستان: إن المنسوجات ذات القيمة والمنتجات الجلدية والأحذية والحِرَف اليدوية والسلع الرياضية والأدوية والسلع الجراحية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأرز والفواكه والخضروات ومواد البناء؛ يمكن أن تجلب طلبات إضافية كبيرة من المملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بمليارات الدولارات سنويًّا.
وأكد "قاسم نافيد قمر"، المستشار الخاص لرئيس الوزراء للاستثمار في إقليم السند، أن الشراكة مع السعودية في جميع الأصعدة مهمة لخلق فرص العمل وتسريع الأنشطة الاقتصادية؛ مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل كذلك على التفاوض مع الدول الخليجية الأخرى لتوقيع اتفاقيات تجارية.