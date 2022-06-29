تقارير باكستانية: مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية وباكستان تدخل مراحل متقدمة

وفي معرض تسليط الضوء على التعاون في مجالات أخرى، قال "عرفان إقبال شيخ"، رئيس الغرف التجارية في باكستان: إن المنسوجات ذات القيمة والمنتجات الجلدية والأحذية والحِرَف اليدوية والسلع الرياضية والأدوية والسلع الجراحية والأحجار الكريمة والمجوهرات والأرز والفواكه والخضروات ومواد البناء؛ يمكن أن تجلب طلبات إضافية كبيرة من المملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بمليارات الدولارات سنويًّا.