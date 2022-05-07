"تقبّل الله طاعتكم".. شاهد 10 لوحات بمداخل مكة للترحيب بقاصدي الحرم

قامت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتركيب عشر لوحات ترحيبية وتوديعية، على مداخل مكة المكرّمة ومخارجها.
وذكر وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، عادل بن عبيد الأحمدي، أن اللوحات وضعت على طرق: (طريق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "مكة - جدة السريع"، وطريق المدينة المنوّرة، وطريق الساحل، وطريق السيل، وطريق الهدا).
وقال: "وُضعت على كل مدخل من مداخل مكة المكرّمة لوحتان الأولى تحمل عبارة (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترحب بكم وترجو لكم إقامة سعيدة في بيت الله الحرام) للقادمين إلى مكة المكرّمة، والأخرى وُضعت للمغادرين وتحمل عبارة (الرئاسة ترجو لكم سفراً سعيداً تقبّل الله طاعتكم).
وثمّن "الأحمدي"، لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، تعاونها مع الرئاسة، استشعاراً منها برسالة الرئاسة، وهي تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية.
وأكّد أن المشروع جاء بدعم وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بإثراء تجربة قاصدي وزوّار الحرمين الشريفين.