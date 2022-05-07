"تقبّل الله طاعتكم".. شاهد 10 لوحات بمداخل مكة للترحيب بقاصدي الحرم

وذكر وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، عادل بن عبيد الأحمدي، أن اللوحات وضعت على طرق: (طريق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "مكة - جدة السريع"، وطريق المدينة المنوّرة، وطريق الساحل، وطريق السيل، وطريق الهدا).