محليات

تقديم أكثر من 17 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالحرم خلال 25 يوماً

توفير أكثر من 6 ملايين عبوة ماء زمزم و25 ألف حافظة سعة 40 لتراً في المصليات
تقديم أكثر من 17 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالحرم خلال 25 يوماً
تقديم ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام
سبق
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم عن تقديم أكثر من (17) مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال 25 يوماً.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم، عبدالرحمن الزهراني، إنه تم تأمين أكثر من (17) مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام.

وأضاف أنه تم توفير أكثر من (6) ملايين عبوة ماء زمزم و(25) ألف حافظة سعة 40 لتراً في مصليات وساحات المسجد الحرام، وعدد (80) عربة ذكية سعة (80) لتراً.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

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