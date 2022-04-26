تقديم أكثر من 17 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالحرم خلال 25 يوماً

وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.