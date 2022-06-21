تقديم خدمات التطويف لحوالى 123 ألف حاج بالمسجد الحرام منذ بداية ذي القعدة

نفّذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- برنامج التطويف المركزي، الذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوجيه، لضيوف الرحمن.
وقال المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس: الإدارة تشرف على تقديم هذه الخدمة التي يقدّمها نخبة من الشباب السعودي، والمؤهلين شرعيًّا وعلميًّا، ويستقبلون حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم للمسجد الحرام ويعينونهم على أداء نسكهم وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأضاف: بلغ عدد المستفيدين الذين جرى تقديم الخدمة لهم منذ انطلاق عمل البرنامج في بداية شهر ذي القعدة حوالى (123) ألف حاج.
وأكد أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.