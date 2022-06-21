تقديم خدمات التطويف لحوالى 123 ألف حاج بالمسجد الحرام منذ بداية ذي القعدة

وقال المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس: الإدارة تشرف على تقديم هذه الخدمة التي يقدّمها نخبة من الشباب السعودي، والمؤهلين شرعيًّا وعلميًّا، ويستقبلون حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم للمسجد الحرام ويعينونهم على أداء نسكهم وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.