تقديم ما يقارب 1,3 مليون وجبة إفطار للصائمين في المسجد النبوي خلال 10 أيام

وكان أكثر من 6 ملايين مصلٍ قد أدوا الصلوات في المسجد النبوي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل، ضمن إحصائية تشمل الصلوات الخمس وصلاة القيام، إضافة إلى أكثر من 298 ألف مصلٍ أدوا الصلاة في الروضة الشريفة بعد التحقق من مواعيد الحجز المتاحة عبر التطبيقات المعتمدة في أجواء روحانية، وخدمات ميسّرة، تشرف عليها وكالة شؤون المسجد النبوي، والجهات الأمنية والصحية والتطوّعية المساندة.